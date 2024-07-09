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Стало известно о задержании ректора Балтийского университета им. Канта в Калининграде

BRIEF: ректор БФУ им. И. Канта Федоров задержан в Калининграде по делу о взятках

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Калининграде правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и предъявили ему обвинение в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале BRIEF со ссылкой на региональные СМИ.

Издание «Русский запад» опубликовало фотографию мужчины, похожего на Федорова, который сидит в окружении купюр номиналом пять тысяч рублей и недоуменно смотрит на банкноты. На кадрах видны двое сотрудников правоохранительных органов, один из которых просвечивает купюры ультрафиолетовым фонариком.

Размер взятки составил около 700 тысяч рублей, отметил telegram-канал Shot.

5 июля заместителя руководителя Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге Игоря Комарова задержали правоохранители по делу о получении взятки в особо крупном размере. Чиновника считают причастным к делу о махинациях при благоустройстве сквера на Рижском проспекте.

4 июля сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева по делу о коррупции.

До этого доцент Российского университета медицины Минздрава России (ранее — Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова) был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.

Ранее в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя по подозрению в получении взятки.

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