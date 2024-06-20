Доцента российского вуза задержали по делу о получении взяток от студентов

Доцент Российского университета медицины Минздрава России (ранее — Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что показания против доцента дали студенты РосУниМеда. Утверждается, что он помогал им сдать экзамены за денежное вознаграждение.

До этого стало известно, что в Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете.

По данным источника, всего правоохранители направили в отдел МВД около 20 человек, среди них и студенты, и педагоги, в число последних вошел преподаватель стоматологического факультета.

О ситуации в правоохранительных органах узнали после того, как якобы одному из родителей не понравилась такая возможность сдать экзамен, поэтому он обратился в МВД.

На данный момент задержанные находятся в полиции. Официальная информация пока отсутствует.

Ранее в Турции арестовали студента, который использовал ИИ для сдачи экзамена.