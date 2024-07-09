Руководство БФУ им. Канта обвинили в присвоении 18 млн рублей из бюджета

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александр Федоров при поддержке проректора незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

В ведомстве рассказали, что в 2022–2024 гг. Федоров незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. В дальнейшем проректор собирала указанные доплаты, которые передавала руководителю университета. По информации следствия, сумма присвоенных денежных средств составила свыше 18 млн рублей.

Федорова задержали 9 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что сумма взятки, за которую задержали ректора Балтийского федерального университета, составила более 600 000 рублей.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Мужчину взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в БФУ им. И. Канта прокомментировали задержание ректора Федорова.