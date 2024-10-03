Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль Угледар в ДНР

Минобороны: российские военные освободили город Угледар в ДНР

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

До этого телеканал CNN сообщал, что город Угледар показал масштаб проблем, с которыми Украина сталкивается накануне зимы. Как следует из текста, тот факт, что Россия смогла привлечь достаточные резервы, чтобы взять под контроль город, подчеркивает превосходство в живой силе.

Кроме того, авторы напомнили, Угледар перешел под контроль российских войск менее чем через два месяца после вторжения ВСУ в Курскую область, призванное ослабить наступление в ДНР.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами