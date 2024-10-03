Российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

До этого телеканал CNN сообщал, что город Угледар показал масштаб проблем, с которыми Украина сталкивается накануне зимы. Как следует из текста, тот факт, что Россия смогла привлечь достаточные резервы, чтобы взять под контроль город, подчеркивает превосходство в живой силе.

Кроме того, авторы напомнили, Угледар перешел под контроль российских войск менее чем через два месяца после вторжения ВСУ в Курскую область, призванное ослабить наступление в ДНР.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.