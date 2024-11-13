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В Подмосковье загорелся SPA-комплекс на территории отеля LES Art Resort

МЧС: в подмосковном Дорохово произошел пожар в гостиничном комплексе

Пожар на территории гостиничного комплекса произошел в подмосковном поселке Дорохово на площади 600 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Спасатели МЧС уже прибыли на место ЧП. В тушении огня задействованы более 30 специалистов и восемь единиц техники.

Пожар произошел в SPA-комплексе на территории отеля LES Art Resort. К полудню огонь удалось локализовать.

На опубликованных кадрах с места происшествия горит крыша большого двухэтажного деревянного дома.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе отеля, инцидент в здании SPA-комплекса произошел рано утром, задолго до открытия комплекса для гостей.

«На данный момент завершаются мероприятия по ликвидации последствий задымления. Задымление оперативно локализовано, угрозы для жизни и здоровья гостей и персонала, как и пострадавших, нет. Безопасность жизни и здоровья и спокойствие наших дорогих гостей всегда остаются нашим приоритетом», — отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

Ранее сообщалось, что россиянка устроила пожар на участке соседки после ссоры с ней.

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