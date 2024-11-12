Россиянка устроила пожар на участке соседки после ссоры с ней

В Октябрьском районе ХМАО будут судить женщину, которая устроила пожар, чтобы отомстить соседке. Об этом сообщили в полиции региона.

В середине октября местная жительница обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что кто-то пытался поджечь сарай с дровами на ее участке. Основной подозреваемой в преступлении оказалась 42-летняя соседка заявительницы.

Как выяснили правоохранители, накануне пожара женщины поссорились. После этого одна из них взяла емкость с бензином, облила этой жидкостью деревянное строение на участке оппонентки и подожгла его при помощи зажигалки.

Пламя заметили соседи, на место были вызваны пожарные, которые быстро справились с огнем. Женщину обвинили в покушении на поджог, она не стала отрицать свою вину. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

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