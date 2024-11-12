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В Новосибирской области ребенка нашли в шкафу после пожара в доме

В Новосибирской области ребенок спрятался в шкафу от пожара и не смог выбраться

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли в шкафу.

Предположительно, ребенок испугался огня и решил спрятаться, его обнаружили при тушении пожара, спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Новосибирске ребенок едва не сгорел заживо, спрятавшись в шкафу во время пожара.

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