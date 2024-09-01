Подросток выжил в горящей квартире, выбравшись на внешний блок кондиционера

В Татарстане подросток спасся из горящей квартиры, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116».

Пожар в многоэтажке по улице Чуйкова произошел в ночь на 1 сентября, в квартире, охваченной огнем, оказался 14-летний мальчик. Подросток сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных.

Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми школьник спас жизнь своей младшей сестры, оставшись с ней вдвоем в запертой горящей квартире. 14-летний мальчик не растерялся, он спустил восьмилетнюю сестру через окно и передал ее соседу из квартиры этажом ниже. После этого юноша оставался на месте и был спасен сотрудниками МЧС. Затем пострадавших при пожаре брата и сестру госпитализировали.

Ранее в Оренбургской области сосед вытащил детей из горящей квартиры.