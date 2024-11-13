Чиновница из Сочи назвала участников СВО мошенниками и поплатилась работой

В Сочи чиновница лишилась должности в администрации после публикации видео ее общения с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В интернете распространилось видео, где женщина на встрече с горожанами называет обезьяной одну из женщин. В этом же ролике она назвала участников спецоперации мошенниками и сидельцами. В администрации города заявили, что чиновница не должна была говорить с населением. Ее поведение сочли недопустимым, женщину уволили с занимаемой должности.

До этого сообщалось, что сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Причины такого решения неизвестны.

4 ноября стало известно об отставке губернатора Ростовской области Василия Голубева. Увольнение оказалось связано с переходом на новую должность. Сам Голубев заявил, что «где бы ни работал в дальнейшем», его безусловным приоритетом останется поддержка и развитие Ростовской области.

Ранее в Петербурге массово уволили гаишников.