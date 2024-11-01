В Петербурге массово уволили гаишников

В Петербурге уволили 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО на шоссе Революции. Об этом сообщает 47news.ru.

«Всем уволенным предъявили нарушение дисциплины и служебной инструкции, «выразившиеся в ненадлежащем обеспечении фиксации средствами аудио и видео-регистрации процесса проведения практических экзаменов, неосуществление необходимых действий по переносу, учету, хранению и доступу к информации», — говорится в сообщении.

Согласно регламенту, запись должна быть передана не позднее одного дня после экзамена, и именно это нарушение привело к увольнению.

До этого стало известно, что руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах.

Так, на улице Кадочникова очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол.

Ранее единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве.