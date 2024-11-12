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Сенатор от Ростовской области Рукавишникова подала в отставку

Сенатор от заксобрания Ростовской области Рукавишникова подала в отставку

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Андрей Бойко

Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Рукавишникова занимала свой пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, ее полномочия должны были истечь в сентябре 2028 года.

«Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — заявил источник агентства.

Причина подобного такого решения сенатора не приводится. Члены Совфеда рассмотрят заявление Рукавишниковой на пленарном заседании, которое состоится 20 ноября.

4 ноября сообщалось об отставке губернатора Ростовской области Василия Голубева. Увольнение оказалось связано с переходом на новую должность. Сам Голубев заявил, что «где бы ни работал в дальнейшем», его безусловным приоритетом останется поддержка и развитие Ростовской области.

Ранее в Петербурге массово уволили гаишников.

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