В полиции Молдавии рассказали подробности об упавшем беспилотнике на территории страны

В Генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что упавший сегодня в Молдавии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был произведен в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что беспилотник исследовали эксперты технико-уголовной и судебной экспертизы полиции. Они выяснили, что это дрон сопровождения «Шахед» российского производства. Он не был оснащен взрывчаткой, поэтому не представлял угрозу населению, добавили в полиции.

Вечером 12 ноября в правоохранительных органах Молдавии заявили, что третий за последние несколько дней беспилотник был обнаружен в 20 км от Кишинева.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в стране упали российские дроны. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.