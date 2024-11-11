В МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии

Украина хочет спровоцировать Молдавию на полноформатное участие в боевых действиях против РФ, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала обвинения Кишинева в адрес Москвы о том, что на территории республики якобы упали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По ее словам, РФ категорически отвергает эти «голословные выпады» Молдавии.

Как сказала Захарова, власти республики не привели никаких доказательств в подтверждение своих слов. Они лишь сослались на некие «точные сведения» и не стали раскрывать подробности.

«Еще раз подчеркиваем, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств <...>. Законными целями <...> являются только военные объекты ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и связанная с ними инфраструктура», — добавила представитель МИД.

Также она обратила внимание, что сообщения об упавших в Молдавии дронах появились одновременно с атакой Украины на регионы РФ. Всего украинские военные выпустили по российской территории 84 беспилотника.

«Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины», — резюмировала Захарова.

В конце она призвала Кишинев отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на провокации Киева.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел республики Михай Попшой сообщил, что в государстве якобы рухнули российские дроны. Он выразил уверенность, что ВС РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Ранее в Молдавии у границы с Украиной нашли фрагменты снаряда.