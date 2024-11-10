На территории Молдавии был обнаружен беспилотник

На юго-востоке Молдавии был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны.

Отмечается, что обследованием БПЛА займутся взрывотехники. Дрон упал возле села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень.

«В район падения дрона ограничен доступ граждан, на месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку», — говорится в сообщении.

До этого фрагменты ракеты были обнаружены в окрестностях села в Молдавии неподалеку от границы с Украиной.

Утром 16 октября местные жители рассказали патрулю пограничной полиции об обнаружении «нескольких металлических предметов, скорее всего, от снаряда». Элементы были обнаружены недалеко от села Ленкауцы Окницкого района на расстоянии 4 км от государственной границы с Украиной.

Ранее обломки российского БПЛА обнаружили в Румынии.