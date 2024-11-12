В Молдавии нашли еще один БПЛА

Полиция Молдавии заявила об обнаружении третьего за последние пару дней беспилотника, его нашли на окраине населенного пункта Кошерница в 20 км от Кишинева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что на месте происшествия работают специализированные службы. Сотрудники технико-взрывного отдела центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы полиции республики планируют провести комплексное обследование летательного аппарата.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в стране упали российские дроны. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

11 ноября посла РФ Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.