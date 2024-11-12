Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии нашли еще один БПЛА

Полиция Молдавии: беспилотник нашли в 20 км от Кишинева

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Полиция Молдавии заявила об обнаружении третьего за последние пару дней беспилотника, его нашли на окраине населенного пункта Кошерница в 20 км от Кишинева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что на месте происшествия работают специализированные службы. Сотрудники технико-взрывного отдела центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы полиции республики планируют провести комплексное обследование летательного аппарата.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в стране упали российские дроны. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

11 ноября посла РФ Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами