Боррель заявил, что «проповедовал в пустыне»

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа находится в опасности и не может каждые четыре года зависеть от точки зрения избирателей в США. Об этом политик заявил в беседе с испанской газетой El Pais.

«В последние годы у меня иногда было ощущение, что я проповедую в пустыне, потребовалась война на Украине <…>, чтобы люди начали думать, что у нас должно быть больше обороноспособности», — заявил Боррель.

По словам представителя ЕС по иностранным делам, Европа в опасности и европейцы должны взять на себя свою ответственность. По мнению Борреля, «крайне важно объяснять гражданам ЕС», что существует необходимость увеличения государственных расходов на оборону. Как отметил политик, европейские мощности по производству боеприпасов были увеличены на почти 40%.

Дипломат добавил, что ключевыми для него вопросами были темы, связанные с ситуацией на фронте, где Россия «продвигается самыми быстрыми темпами» с начала специальной военной операции.

Также Боррель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть сценарий усиления поддержки Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

9 ноября Боррель провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Дипломат пообещал, что поддержка Украины со стороны Евросоюза после победы Трампа продолжится.

Ранее Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.