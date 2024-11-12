Жителям курского приграничья будут выплачивать деньги за аренду жилья

Жителям курского приграничья будут выплачивать от 20 до 40 тыс. руб. за аренду жилья в зависимости от состава семьи. Об этом сообщил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Обязательно будем оформлять договоры аренды, деньги будут платить. Будем платить 20 тыс. руб. тем, у кого семья неполная или не многодетная, 40 тыс. — многодетным», — отметил он.

10 ноября фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным «Рысь» сообщила, что жители приграничья в Курской области возвращаются в дома, разграбленные бойцами Вооруженных сил Украины.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.