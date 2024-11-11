Жители приграничья в Курской области возвращаются в дома, разграбленные бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом заявила фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным «Рысь» в беседе с ТАСС.

«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали», — поделилась она.

Кроме того, иногда люди возвращаются в дома «с абсолютно голыми стенами», добавила фельдшер.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на информацию от украинских и американских источников писала, что Россия сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих. По данным издания, эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.