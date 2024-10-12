Экс-депутат Рады заявил об убийстве женщины, вывесившей в Одессе флаг РФ

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил в своем Telegram-канале об убийстве женщины, которая вышла с флагом России к постаменту демонтированного памятника императрице Екатерине II в Одессе.

По словам Царева, официальная версия правоохранителей гласит, что смерть произошла от сердечной недостаточности, однако на самом деле после ареста и перевода в СИЗО женщину «просто убили». Экс-депутат при этом отметил, что информация еще не подтверждена.

Резонансный инцидент с российским флагом произошел в Одессе 8 октября. На Екатерининской площади в Одессе неизвестная женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II. Позже она заявила, что поддерживает Россию.

7 октября в Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Один из его участников назвал происходящее в стране «политикой дискриминации русскоязычных украинцев».

11 октября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о размещении патруля возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после акции с российским флагом.

Ранее в центре Одессы мужчина прилюдно порвал украинский флаг.