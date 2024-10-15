«Я мнений своих не меняю». «Женщина с российским флагом» в Одессе жива

Елена Чесакова, арестованная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, жива. Ее мать сообщила, что Чесакову «пару дней» подержали за решеткой, а затем отправили под домашний арест на 60 дней. Сейчас она дома вместе с сыном и дочерью. Ранее появилась информация, что Чесакова умерла от сердечной недостаточности в СИЗО.
В понедельник, 14 октября, мать Чесаковой Надежда, которая сейчас находится в Чехии, рассказала RT о реакции Елены на случившееся. Адвокат Чесаковой посоветовал Елене извиниться и сказать, что она поменяла мнение по конфликту России и Украины.
«Она адвокату сказала: «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — процитировала Елену Надежда.
Она рассказала, что семья Чесаковых родом из Перми и Иркутской области.
«Мы все из России, так занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сестры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — заявила Надежда Чесакова.
По ее словам, у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно она проявилась после событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.
«Она говорит, что все равно придет Россия… Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут», — рассказала мать Чесаковой.
О том, что Елена Чесакова жива, сообщил и депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Многие паблики писали, что ее убили в СИЗО. Женщина жива, она находится дома под домашним арестом», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что «несмотря на позицию адвокатов, свою позицию она менять не хочет и готова сесть в тюрьму за свои взгляды».
Елене Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы по статье об «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».
«Это все делает НАТО»
Чесакову задержали неделю назад, когда она пыталась повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II на Европейской (ранее Екатерининской) площади, снесенного в декабре 2022 года.
На допросе она заявила, что поддерживает «русский мир» и президента России Владимира Путина, а также призвала всех «нормальных» украинцев и бойцов ВСУ перейти на сторону России.
«Вот эти вот ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что это все делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем <...> на сторону России <...> тогда вы увидите всю правду — всю нечисть, тех, кто вообще нас уничтожает», — заявила Чесакова.
Как «умерла» Елена Чесакова
Впервые информация о ее смерти появилась 10 октября. Украинские СМИ утверждали, что причиной смерти стали «сердечные проблемы», однако ряд источников якобы склонялся к мнению, что ее могли убить.
О смерти Чесаковой сообщил в выходные и экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев: «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили».
При этом все источники утверждали, что информация о смерти Чесаковой пока не подтверждена.