«Я мнений своих не меняю». «Женщина с российским флагом» в Одессе жива Вышедшая с российским флагом в Одессе женщина жива и под домашним арестом

Елена Чесакова, задержанная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент памятника Екатерине II, жива. Ее мать сообщила, что она под домашним арестом на два месяца. Ранее появилась информация, что Чесакова умерла в СИЗО.

Елена Чесакова, арестованная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, жива. Ее мать сообщила, что Чесакову «пару дней» подержали за решеткой, а затем отправили под домашний арест на 60 дней. Сейчас она дома вместе с сыном и дочерью. Ранее появилась информация, что Чесакова умерла от сердечной недостаточности в СИЗО.

В понедельник, 14 октября, мать Чесаковой Надежда, которая сейчас находится в Чехии, рассказала RT о реакции Елены на случившееся. Адвокат Чесаковой посоветовал Елене извиниться и сказать, что она поменяла мнение по конфликту России и Украины.

«Она адвокату сказала: «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — процитировала Елену Надежда.

Она рассказала, что семья Чесаковых родом из Перми и Иркутской области.

«Мы все из России, так занесло нас на Украину волей судьбы. Тут сестры замуж повыходили, на Украине. А в душе мы все россияне», — заявила Надежда Чесакова.

По ее словам, у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно она проявилась после событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

«Она говорит, что все равно придет Россия… Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут», — рассказала мать Чесаковой.

О том, что Елена Чесакова жива, сообщил и депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Многие паблики писали, что ее убили в СИЗО. Женщина жива, она находится дома под домашним арестом», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что «несмотря на позицию адвокатов, свою позицию она менять не хочет и готова сесть в тюрьму за свои взгляды».

Елене Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы по статье об «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины» .

«Это все делает НАТО»

Чесакову задержали неделю назад, когда она пыталась повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II на Европейской (ранее Екатерининской) площади, снесенного в декабре 2022 года.

На допросе она заявила, что поддерживает «русский мир» и президента России Владимира Путина, а также призвала всех «нормальных» украинцев и бойцов ВСУ перейти на сторону России.

«Вот эти вот ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что это все делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем <...> на сторону России <...> тогда вы увидите всю правду — всю нечисть, тех, кто вообще нас уничтожает», — заявила Чесакова.

Как «умерла» Елена Чесакова

Впервые информация о ее смерти появилась 10 октября. Украинские СМИ утверждали, что причиной смерти стали «сердечные проблемы», однако ряд источников якобы склонялся к мнению, что ее могли убить.

О смерти Чесаковой сообщил в выходные и экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев: «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили».

При этом все источники утверждали, что информация о смерти Чесаковой пока не подтверждена.