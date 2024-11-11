Россия объявила судью МУС в международный розыск

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск заочно арестованного в России судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бена Махфуда. Об этом пишет РИА Новости.

В России Махфуд обвиняется в заведомо незаконном заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ).

В июне 2024 года судья выдал санкцию на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

9 ноября руководящий орган МУС принял решение инициировать внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Эти обвинения поступили в прошлом месяце и вызвали значительный резонанс среди государств — членов МУС. В связи с началом дела Хану предложено временно отойти от исполнения обязанностей, чтобы дать возможность для объективного рассмотрения. Он отрицает свою вину. Именно по запросу Хана МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил лидеру КНДР запросом в МУС на выдачу ордера на его арест.