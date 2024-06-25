«Причинили большие страдания украинцам»: МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Удары России по энергетике Украины вызвали новые ордера со стороны Международного уголовного суда. На этот раз суд выписал постановления на арест Шойгу и Герасимова. Обоих обвинили в управлении атаками. Хотя МУС признал, что удары по энергетике могут быть направлены против военных целей, он посчитал чрезмерным сопутствующий ущерб. Ранее МУС уже выдавал ордера на арест двух российских командующих меньшего ранга, которые также якобы ответственны за разрушение энергетической инфраструктуры.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом говорится на сайте судебного органа.

«[Судьи] выдали ордера… в контексте ситуации на Украине по предполагаемым международным преступлениям, совершенным как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

Шойгу и Герасимова обвиняют в управлении атаками на гражданские объекты Украины и преступлении против человечности. Армия под их руководством нанесла «чрезмерный сопутствующий вред» населению и гражданским объектам, утверждает МУС.

«Есть основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре… Российские вооруженные силы нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в нескольких местах Украины».

МУС признал, что такие атаки направлены против военных целей . Точнее, «объектов, которые в соответствующее время могут быть квалифицированы как военные цели». Однако удары также наносят чрезмерный ущерб гражданским, заявил суд. Этот ущерб, по его мнению, несопоставим с возможной военной выгодой.

Кроме того, МУС уверяет, что целью России якобы являются и гражданские объекты. Что касается преступлений против человечности, Шойгу и Герасимова обвинили в этом из-за систематичности ударов. МУС подчеркнул, что оба умышленно причинили «большие страдания» украинцам.

Подобные ордера на арест обычно выдаются секретно, в целях защиты свидетелей и самого процесса расследования. В случае Шойгу и Герасимова МУС сделал исключение «в интересах правосудия». Суд объясняет это тем, что они продолжают нарушать международное гуманитарное право.

Решение о выдаче ордеров приняли трое судей: Розарио Сальваторе Айтала (Rosario Salvatore Aitala), Серхио Херардо Угальде Годинес (Sergio Gerardo Ugalde Godinez) и Хайкел Бен Махфуда (Judge Haykel Ben Mahfoudh). Двое первых были среди тех, кто ранее одобрил ордер МУС на арест президента России Владимира Путина .

«Сотрясание воздуха»

Совет безопасности России (на место секретаря которого перешел Шойгу) назвал новые ордера МУС частью гибридной войны Запада.

«Решение палаты… в отношении Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию», — подчеркнула пресс-служба Совбеза.

Ранее «юридически ничтожными» постановления МУС называл и российский МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова говорила, что для России не имеют никакой силы «очередные вбросы или, лучше сказать, выбросы этого органа».

РИА Новости отмечает, что юрисдикцию МУС не признают «страны, в которых проживает больше половины населения Земли». Кроме России в их числе США, Китай, Турция, Саудовская Аравия.

Кого еще в России хочет арестовать МУС

В начале марта суд в Гааге выдал ордера на арест двух российских командующих — Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Первый руководит дальней авиацией, второй — Черноморским флотом. МУС принял решение также «в контексте ситуации на Украине», из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Промежуток российских атак назвали тот же, что в обвинении Шойгу с Герасимовым — с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Кобылаш командует дальней авиацией с сентября 2016 года, Соколов — флотом в Черном море с осени 2022-го. Кобылаш участвовал в грузинско-российском конфликте 2008 года («операция по принуждению к миру»), за что был награжден званием Героя России. Тогда он отвечал за штурмовой авиаполк и лично управлял боевым самолетом. Был подбит двумя ракетами, потерял оба двигателя, но выжил и смог увести падающий самолет от населенных пунктов.

Весной 2023 года МУС также выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Предположительно, несут ответственность за незаконный вывоз детей из занятых Россией частей Украины», — пояснил суд.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после этого заявил, что МУС встал на путь самоликвидации. Он предложил России в ответ немедленно выдать ордер на арест всех судей МУС. Следственный комитет РФ позже действительно завел уголовное дело на прокурора и судей, которые одобрили ордер. Их обвинили в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности ( ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК). Кремль со своей стороны посчитал возмутительной и неприемлемой саму постановку вопроса об аресте Путина.

Одна из трех судей, выдавших ордер на Путина, в этом году стала главой МУС. Это Томоко Аканэ из Японии, ее избрали председателем суда до 2027-го.