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Зеленский пригрозил лидеру КНДР запросом в МУС на выдачу ордера на его арест

Зеленский: Украина может подать запрос в МУС на арест лидера КНДР Ким Чен Ына

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

«После вступления войск КНДР в войну Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд», — заявил Зеленский.

31 октября Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН писал, что в Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР. По данным агентства, из 12 тысяч северокорейских войск, прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от двух до трех тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

В среду Зеленский пожаловался на то, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. До сих пор в Киеве слышали некоторую реакцию, «но она недостаточно сильна», отметил украинский лидер.

14 октября он заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт.

Ранее сестра лидера КНДР заявила, что все устали от дешевой игры Зеленского.

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