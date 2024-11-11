Украинский чиновник рассказал о последствиях взрывов в Запорожской области

Ряд инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

По его словам, за ночь в Запорожской области произошли как минимум 356 взрывов. Речь идет о землях, которые были вверены чиновнику.

В результате несколько объектов инфраструктуры оказались повреждены. Но какие именно постройки получили урон, Федоров решил не раскрывать.

Ночью 11 ноября в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, зафиксировали серию взрывов.

Комментируя ситуацию, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что взрывы произошли из-за ударов по военной инфраструктуре. Как он сказал, в ходе атаки Вооруженные силы РФ применили фугасные авиационные бомбы.

9 ноября повреждение инфраструктуры выявили в Никопольском районе Днепропетровской области. Однако другие подробности о произошедшем не уточнялись.

Ранее в городе Харькове была повреждена одна из его самых загруженных трасс.