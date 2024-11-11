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Российская армия нанесла удары по военной инфраструктуре ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов своем Telegram-канале.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье звучат взрывы», — отметил он.

Он уточнил, что это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), работа сил противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам-разведчикам, а также — на подлете «к местам цветения наших «Гераней».

Накануне украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на Днепр. Кроме того, взрывы слышны в Славянске Донецкой области. Там на месте прилетов произошел пожар. СМИ со ссылкой на местные паблики также опубликовали информацию о взрывах в Запорожье, где якобы были запуски корректируемых авиационных бомб.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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