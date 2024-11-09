Власти Харькова сообщили о повреждении одной из самых загруженных трасс

Повреждена одна из самых загруженных автотрасс Харькова. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«Кратко относительно ночного прилета. Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения», — написал он.

По словам градоначальника, также была разрушена одна неработающая автозаправочная станция и «немного повреждена другая».

В близлежащем отеле были выбиты несколько окон. Незначительные повреждения получил строительный гипермаркет, добавил Терехов.

Ночью 9 ноября мэр Харькова сообщал о взрывах в городе.

2 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что офицеры украинской бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке на здание академии Национальной полиции Украины в Харькове.

Ранее Лебедев заявлял об ударе по военной академии в Харькове.