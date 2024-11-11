Вылетевший из Хабаровска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Ан-74 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выполнявший рейс Хабаровск — Советская Гавань, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Посадка прошла благополучно. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Известий», самолет вернулся в аэропорт из-за отказа системы авиагоризонта. На борту находились восемь пассажиров и пять членов экипажа.

Хабаровская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований при подготовке самолета к вылету.

30 октября сообщалось, что в Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур. По информации источника телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

А в мае этого года самолет, летевший из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной стало ухудшение самочувствия 35-летнего мужчины. Сообщалось, что у него наблюдались признаки инфаркта.

Ранее четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу.