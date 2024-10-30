Вертолет совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, на борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

Telegram-канал SHOT пишет, что вертолет принадлежит авиакомпании «Универсал-авиа» и совершал рейс поселок Тугур — поселок Бриакан. Он пошел на экстренную посадку спустя некоторое время после вылета с аэродрома. По его данным, на борту было 22 человека.

На место вылетел спасательный вертолет МЧС.

26 октября вертолет санавиации Ми-2 разбился в Кировской области. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, они не выжили.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.