В России хотят сократить 10% штатных мест для госслужащих

В России собираются сократить на 10% штат территориальных подразделений государственных органов с 1 июля 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Оптимизация коснется подразделений, в которых работают около 400 тысяч человек. По данным издания, заработную плату тех, кого сократят, направят на повышение оплаты труда оставшимся.

В секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко уточнили, что доля сокращаемых должностей может быть и выше. Это связано с тем, что в новой системе территориальным органам придется учитывать и цифровизацию, значительно снижающую потребность в персонале.

Решение об оптимизации исполнительной власти установлено указом президента РФ Владимира Путина №922 от 29 октября 2024 года. Документ предусматривает сокращения к 1 июля следующего года и запрещает «раздувать» штаты после, отмечает «Ъ».

Цель модернизации исполнительной власти — сделать государственную службу более эффективной, а ее оплату выше, подчеркнули в издании.

В августе этого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за уменьшение числа госслужащих, поскольку это позволит увеличить зарплаты оставшимся. При этом он согласился, что это трудный вопрос, так как такое решение касается конкретных людей и их семей.

Ранее сообщалось, что россияне возмущены зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов.