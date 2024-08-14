Минфин выступил за сокращение численности госслужащих

Министерство финансов России выступает за уменьшение числа государственных служащих, поскольку это позволит увеличить зарплаты оставшимся, но это сложный вопрос. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе форма «Территория смыслов», передает РИА Новости.

По его словам, для увеличения зарплат госслужащим, в том числе и в государственном секторе, необходимо работать более производительно, то есть меньшим числом человек делать больше.

Силуанов отметил, что Минфин всегда выступал за сокращение числа государственных работников взамен повышения заработных плат.

Глава Минфина РФ добавил, что это всегда очень сложный вопрос, поскольку он касается конкретных людей, семей.

Также Силуанов рассказал, что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения. По его словам, экономика страны продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Ранее в Госдуме предложили приравнять женщин к госслужащим.