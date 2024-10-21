Россияне возмущены зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов

Пока средняя заработная плата в стране колеблется на уровне 80 тысяч рублей, представители отдельных профессий получают гораздо больше – так, курьеры могут зарабатывать почти вдвое больше, около 155 тысяч рублей. Пару месяцев назад эта цифра взорвала соцсети, вызвав волну народной критики. Но, как оказалось, несправедливо завышенным россияне считают не только доход курьеров. Кому из профессионалов, по мнению пользователей соцсетей, платят слишком много, выяснили аналитики агентства Pro-Vision Communications.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Несмотря на хайп вокруг курьеров, возглавляют рейтинг переоцененных профессий не они, а госслужащие. Негатив по поводу слишком высоких зарплат чиновников встречается в 63% сообщений – в четыре раза чаще, чем у курьеров. Впрочем, чаще всего возмущение адресовано не рядовым служащим, а абстрактным «властям» и «олигархам» – руководителям и членам федеральных органов власти, а также высшему менеджменту госкорпораций. В соцсетях считают, что их «теплое и выгодное местечко» должно оплачиваться скромнее.

Помимо госслужащих и курьеров, в топ попали и таксисты: их зарплаты вызывают недоумение в каждом десятом сообщении. Как и в случае с курьерами, пользователи отмечают низкий порог входа в профессию («все мы немного таксисты») и не понимают, почему они зарабатывают «больше врачей, на которых восемь лет отучись».

А вот блогинг, который еще 10 лет назад и вовсе не считали профессией, собрал всего 4,7% негатива. Впрочем, довольно резкого: «Она как блогеры-инфоцыгане, мозгов нет, зато деньги лопатой гребет». «Досталось» от пользователей соцсетей и военным – в том числе участникам СВО, чей доход пусть и кратно превышает среднюю зарплату по стране, но предполагает высокие риски. В случае с военнослужащими пользователи чаще отмечают не столько размер выплат, сколько тот факт, что не военной профессией сопоставимых сумм не заработать.

В ходе исследования была сделана попытка проанализировать и то, готовы ли россияне сменить профессию на одну из тех, что вошли в рейтинг – стать курьером или таксистом, чтобы зарабатывать больше. Однако число сообщений, содержащих такие желания, было на уровне погрешности. Несмотря на частое обесценивание труда таксистов и курьеров, сесть за руль и ходить по городу с тяжелой сумкой пользователи не спешат – или, по крайней мере, не заявляют об этом публично.

О желании «войти в IT» пишут чуть чаще – но не настолько, чтобы считать айтишников новыми экономистами или юристами. Рассуждая об IT-специальностях, пользователи опасаются долгого и дорогого обучения, а также боятся, что просто «не потянут» новую профессию.

Иная ситуация с блогерами и «мастерами красоты». Несмотря на огромную конкуренцию среди таких специалистов, пользователи уверены, что «всегда» или «в крайнем случае» смогут заработать, создавая контент или наращивая ресницы. Впрочем, публично об этом вновь заявляет очень ограниченное число россиян.

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