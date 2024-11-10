Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечалось, что на месте работали пять единиц техники и 23 человека.

В воскресенье в подмосковном селе Ям загорелось складское помещение. Пострадавших нет.

30 октября в городе Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Ранее пожар в автосервисе на востоке Москвы попал на видео.