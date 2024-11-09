Пожар в автосервисе на востоке Москвы попал на видео

В Перовском проезде на востоке Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Москвы».

«В Москве, на Перовском проезде, горит второй этаж автомастерской. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — отмечается в сообщении.

На опубликованном видео видно, что из-под крыши здания в промзоне выбиваются мощные языки пламени. На месте работает спецтехника и пожарные в боевой экипировке. Недалеко от места возгорания припаркованы автомобили. О причинах возникновения огня и пострадавших не сообщается.

До этого на видео попал момент столкновения и возгорания двух большегрузных автомобилей на Урале. Авария произошла накануне на трассе недалеко от города Усть-Катав.

Ранее в Крыму на ходу загорелся автозак с подследственными.