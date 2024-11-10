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В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

МЧС: в подмосковном селе Ям горит склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров

На складе в подмосковном селе Ям произошел пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, сведений о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают 23 специалиста и пять единиц техники.

30 октября в городе Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

4 ноября на Тверском бульваре в Москве произошел пожар на верхних этажах жилого дома. По данным МЧС, в доме загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули задымленную квартиру.

9 ноября в жилом доме на Карельском бульваре на севере Москвы произошел взрыв. В одной из квартир выбило стекла и начался пожар.

Ранее власти рассказали подробности о пожаре на севере Москвы.

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