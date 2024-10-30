В Подмосковье произошел пожар на производстве пластиковых окон

Производственное здание загорелось в городе Подольске в Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон. Здание находится на улице Станционная.

«Огонь охватил помещение и кровлю на 1400 «квадратах». Самостоятельно [из здания] эвакуировались 15 человек», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия. К ликвидации возгорания привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники, уточняется в публикации.

25 октября в деревне Лапсары, расположенной в Чувашской Республике, загорелось строящееся здание. По информации МЧС РФ, впоследствии пламя перекинулось на стоявший рядом двухэтажный цех по производству мебели.

Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар на площади 2000 квадратных метров. Всего в тушении огня задействовали 45 специалистов и 16 единиц техники. На полную ликвидацию пламени им понадобилось чуть больше двух часов.

Ранее на производстве дверей во Владимирской области произошел пожар площадью 2400 квадратных метров.