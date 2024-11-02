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В Балашихе произошел сильный пожар

«Москва с огоньком»: в Балашихе произошел сильный пожар возле склада

В Балашихе произошел сильный пожар в районе склада. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Подробности не приводятся.

Позднее Telegram-канал «360.ru Балашиха» сообщил, что сильное задымление, которое видели жители города, было связано не с пожаром, а с плановыми учениями научно-исследовательского института. Возгорание на территории учебного заведения было ликвидировано пожарными в ходе очередных учений.

Научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.

«Пожары» там возникают не первый раз. Например, подобный случай произошел в апреле 2023 года. Тогда о «возгорании» сообщали очевидцы, однако позже выяснилось, что ведутся учения и опасности нет.

Ранее учебные стрельбы во Франции вызвали пожар на полигоне.

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