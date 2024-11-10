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Консулу Италии не удалось посетить в СИЗО обвиняемого в подрыве ж/д путей под Рязанью

РИА Новости: консул Италии не посетил обвиняемого в подрыве ж/д Сидики

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РИА Новости

Итальянскому консулу пока не удалось посетить гражданина РФ и Италии Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области, передает РИА Новости.

По словам адвоката Сидики Игоря Поповского, консул направил соответствующее обращение в СК, но пока не получил ответа.

Руслана Сидики арестовали в декабре 2023 года по делу о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Уголовное дело возбудили в ноябре 2023 года, когда на перегоне между станциями Рыбное — Блокпост сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, при этом 15 из них получили повреждения. Мужчину задержали по горячим следам. На допросе он рассказал, что действовал по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Сотрудник ведомства завербовал гражданина РФ и Италии в феврале 2023 года, когда тот находился в Турции. Всего Сидики предъявили обвинения в совершении девяти преступлений. В августе стало известно, что мужчина хотел в СИЗО получить консульскую помощь Италии.

Ранее Сидики признался в атаке на военный аэродром в городе Рязани.

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