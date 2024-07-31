Подорвавший железную дорогу мужчина признался в атаке на военный аэродром

Гражданин России и Италии Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех собственноручно собранных дронов. Его слова приводит ТАСС.

«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — сообщили в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что Сидики подробно изложил все свои деяния и раскаялся в содеянном.

До этого Сидики признал вину в подрыве железной дороги под Рязанью. Он уточнил, что в ВСУ пообещали ему гражданство Великобритании, благодаря которому обвиняемый рассчитывал скрыться в одной из европейских стран.

Перед этим сообщалось, что Киев обещал заплатить ему $15 тысяч за диверсию. Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, он ожидал там схему радиодетонатора от СБУ.

Ранее стало известно, где мог прятаться взорваший железную дорогу рязанец.