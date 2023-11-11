Поезд сошел с рельсов после подрыва ж/д путей под Рязанью. Возбуждено дело о теракте

Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт» после схода с рельсов 19 вагонов на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. В городе объявили план «Перехват» для поиска возможных организаторов диверсии, сообщает Mash. К настоящему моменту 11 вагонов уже убрали с путей. В грузовых вагонах находились минеральные удобрения. Московская железная дорога уверяет, что угрозы экологии нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

В 7:12 на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост в Рязанской области произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В результате 19 вагонов поезда сошли с рельсов, из них 15 получили повреждения.

Состав следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инцидент произошел на станции Дягилево (около 170 км до МКАД).

Telegram-канал Shot пишет, что неизвестные заложили два СВУ под шпалы на расстоянии 10 метров друг от друга. Внутри каждого было более 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. При этом дистанционного управления у устройств не было, а взрыв произошел, когда состав наехал на СВУ.

«Местные жители видели двоих человек, которые «копались» на месте взрыва за несколько часов до происшествия», — отмечает Telegram-канал.

Как сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), при сходе вагонов с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста. Там также сказали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».

По данным московской межрегиональной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли вагоны с минеральными удобрениями. Угрозы экологии нет, уверяют в МЖД.

Дело о теракте

Следственный комитет России после схода вагонов возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывных устройств»).

«Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному преступлению», — сказано в сообщении СК.

Задержек движения поездов дальнего следования и пригородных электричек не допущено, сообщили в ведомстве.

План «Перехват»

Telegram-канал Mash пишет, что в Рязани после схода грузового состава начали розыск возможных организаторов диверсии и объявили в городе план «Перехват».

Территорию рядом с местом ЧП оцепили, саперы обследовали пути на возможное наличие других самодельных взрывных устройств.

На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области идут восстановительные работы. Железнодорожники уже подняли с путей 11 из 19 сошедших вагонов. Восстановлено 75 из 275 метров железнодорожного полотна.

В работах по ликвидации последствий задействованы более 300 человек и четыре восстановительных поезда.

Губернатор Рязанской области поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий ЧП.

До схода поезда под Рязанью инциденты со сходом вагонов происходили в Брянской области. 1 мая стало известно, что на перегоне Рассуха — Унеча из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд из 60 вагонов. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о диверсии. 2 мая 2023 года с рельсов сошли вагоны на перегоне Снежетская — Белые Берега.