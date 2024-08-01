Подорвавший ж/д пути под Рязанью обращался в посольство Италии

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию украинских спецслужб, хотел в СИЗО получить консульскую помощь Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что у обвиняемого есть как российское, так и итальянское гражданство. Пока консул не являлся в СИЗО.

31 июля Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех собственноручно собранных дронов.

До этого Сидики признал вину в подрыве железной дороги под Рязанью. Он уточнил, что в ВСУ пообещали ему гражданство Великобритании, благодаря которому обвиняемый рассчитывал скрыться в одной из европейских стран.

Перед этим сообщалось, что Киев обещал заплатить ему $15 тысяч за диверсию. Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, он ожидал там схему радиодетонатора от СБУ.

Ранее стало известно о планах Киева устроить провокации на морском участке Крыма.