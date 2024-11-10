Названа причина внезапной смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский умер от сердечного приступа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

При этом, по словам источников канала, проблем с сердцем у 40-летнего журналиста не было.

Журналиста не стало вечером 9 ноября, писал Telegram-канал Baza. По данным канала, Коробков-Землянский был дома с женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.

Позже трагичные новости подтвердил «Газете.Ru» концертный директор Shaman Александр Качан.

До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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