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Названа причина внезапной смерти пресс-секретаря Shaman

Mash: пресс-секретарь певца Shaman умер от сердечного приступа

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Телеграм-канал «Коробков-Землянский»

Пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский умер от сердечного приступа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

При этом, по словам источников канала, проблем с сердцем у 40-летнего журналиста не было.

Журналиста не стало вечером 9 ноября, писал Telegram-канал Baza. По данным канала, Коробков-Землянский был дома с женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.

Позже трагичные новости подтвердил «Газете.Ru» концертный директор Shaman Александр Качан.

До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Недавно Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) стал лучшим артистом отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. По данным опроса, Дронова назвали 38% россиян. Вторым выделили Олега Газманова. Его отметили 19%. В тройке лидеров также оказался Григорий Лепс (10%).

Ранее стало известно о смерти автора песен Пугачевой и Осина Ильдара Хайруллина.

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