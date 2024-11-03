Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер автор песен Пугачевой и Осина Ильдар Хайруллин

В Башкортостане умер рок-музыкант и автор песен Пугачевой Ильдар Хайруллин

close
Shutterstock

В Стерлитамаке умер рок-музыкант, композитор песен группы «Стерлитяне» Ильдар Хайруллин. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил его друг, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

«Ушел из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие», — написал он.

Хусаинов добавил, что прощание с музыкантом состоится 4 ноября в 12:00 на улице Карла Маркса в Стерлитамаке.

Ильдар Хайруллин родился 17 ноября 1963 года. Он был одним из создателей местной рок-группы «Стерлитяне». Его песни исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в исполнении Александра Кальянова, а также входили в репертуар Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады.

Наиболее известные песни Хайруллина — «Я унесу тебя, мой ангел», «За деньги», «Будем подумать», «Оглянись», «Хорошая девушка», «Пароход», «У дяди Вани».

Ранее умер сооснователь группы «СерьГа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами