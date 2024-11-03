Умер автор песен Пугачевой и Осина Ильдар Хайруллин

В Стерлитамаке умер рок-музыкант, композитор песен группы «Стерлитяне» Ильдар Хайруллин. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил его друг, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

«Ушел из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие», — написал он.

Хусаинов добавил, что прощание с музыкантом состоится 4 ноября в 12:00 на улице Карла Маркса в Стерлитамаке.

Ильдар Хайруллин родился 17 ноября 1963 года. Он был одним из создателей местной рок-группы «Стерлитяне». Его песни исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в исполнении Александра Кальянова, а также входили в репертуар Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады.

Наиболее известные песни Хайруллина — «Я унесу тебя, мой ангел», «За деньги», «Будем подумать», «Оглянись», «Хорошая девушка», «Пароход», «У дяди Вани».

Ранее умер сооснователь группы «СерьГа».