«К сожалению, да»: директор Shaman подтвердил смерть пресс-секретаря певца

Концертный директор певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил смерть пресс-секретаря артиста Антона Коробкова-Землянского. Причина смерти журналиста пока ему неизвестна.

«К сожалению, да. Причину пока не знаю, когда похороны — тоже. Вся информация завтра», — сказал Качан.

О том, что 40-летнего журналиста не стало вечером 9 ноября, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, Коробков-Землянский был дома с женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.

До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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