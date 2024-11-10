Жители Киевской области «оказались» в Подмосковье из-за сбоя GPS

Жители северной части Киевской области сообщили, что их телефоны утром в воскресенье, 10 ноября, показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что геопозиция в телефонах у многих жителей Киевской области начала сбиваться в последнее время — карты показывали, что они находятся на территории Белоруссии или в одном из российских регионов. На изменение геопозиции в мобильных телефонах на белорусские города Гомель и Мозырь пожаловались в нескольких селах Вышгородского района. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района.

В генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили, что такие случаи могут быть. Они объяснили это работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с воздушными атаками беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на воскресенье, 10 ноября, в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Ранее граничащие с Россией аэропорты Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов.