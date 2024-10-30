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Украинцы столкнулись со сбоями с геолокацией и оказались в Белоруссии

«Страна»: жители Киевской области внезапно переселились в Белоруссию

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Depositphotos

Жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию из-за проблем с геолокацией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

На изменение геопозиции в мобильных телефонах на белорусские города Гомель и Мозырь пожаловались в нескольких селах Вышгородского района. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района.

Смартфоны меняют геолокацию уже два дня подряд, отмечает издание.

«По Гугл-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырьского замка», — рассказала изданию жительница села Новые Петровцы Вышгородского района Марина.

Житель одного из поселков сообщил, что был сильно удивлен, когда ему на телефон пришло сообщение, что его собака (ее ошейник передавал информацию о местонахождении) находится в Гомеле.

У многих на фоне странного поведения GPS телефоны автоматически перевели время на час вперед, из-за чего они встали по будильнику на час раньше, чем планировали и приехали на работу раньше.

Украинские военные объяснили такие «переселения» граждан работой систем радиоэлектронной борьбы, которые меняют координаты, когда глушится сигнал.

«Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто «теряются», — рассказал изданию военнослужащий войск ПВО.

Ранее на Украине продлили военное положение и мобилизацию.

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