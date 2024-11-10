В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным агентства, тревога в столице республики действует уже два часа. Сирены звучат не только в городе и Киевской области, но и еще в 11 регионах Украины.

До этого взрывы были зафиксированы в Сумах, а в Сумской области была повреждена инфраструктура. Прошлой ночью украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО (противовоздушной обороны). Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрыве в городе. Кроме того, взрывы были слышны в Черкасской и Тернопольской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С этого момента они регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее в Киеве БПЛА попал в дом, где живет посол Эстонии.