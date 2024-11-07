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Аэропорты на востоке Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов

Два аэропорта Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов из-за помех с GPS

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Depositphotos

Два аэропорта на востоке Финляндии, граничащие с Россией, перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS. Об этом пишет финское издание Yle.

Устаревшее устройство DME (всенаправленный дальномерный радиомаяк, РМД) снова ввели в эксплуатацию в сентябре 2024 года в аэропортах Йоэнсуу и Савонлинна. В дальнейшем его собираются использовать также в аэропорту Лаппеенранта.

До этого летевший из Хельсинки самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу (70 километров от российской границы) из-за сбоев в работе GPS.

После этого министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии начали обвинять Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. По их мнению, проблемы в работе системы участились после начала военной операции России на Украине.

Ранее Transavia приостановила полеты в финский город из-за помех GPS со стороны России.

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