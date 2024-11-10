В Домодедово сняли временные ограничения, введенные на работу аэропорта

В аэропорту Домодедово в 10:32 (мск) сняли временные ограничения на прием и вылет самолетов, вводимые ранее. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает РИА Новости.

«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

10 ноября в московских аэропортах временно вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 10 ноября в московских аэропортах Внуково и Домодедово вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что были уничтожены 32 беспилотника, летевших на Москву.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.