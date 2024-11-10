Система ПВО уничтожила еще семь направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна», — написал он.

До этого ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.