Собянин сообщил об уничтожении еще пяти дронов на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в городских округах Раменское и Домодедово средства противовоздушной обороны сбили еще пять беспилотников.

По данным городского главы, на данный момент на подлете к Москве уничтожены 22 дрона.

В 8:37 мск 10 ноября Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников в Раменском городском округе. Позднее мэр заявил о еще двух сбитых дронах, а ближе к 9:00 мск — о восьми в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.